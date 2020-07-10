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10.07.2020 (09:57)

Мотострелки ЮВО совместно с ВС Южной Осетии учились уничтожать бронетехнику наступающего противника

Мотострелки российской военной базы в Южной Осетии совместно с подразделениями Вооруженных сил этой республики в ходе тактического учения на полигоне Дзарцеми учились уничтожать бронетехнику наступающего противника.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», купольной камеры и беспилотников.

Командиры подразделений ЮВО и ВС Южной Осетии применили опыт современных вооруженных конфликтов, реализовали нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых контуров.

В учении приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Южная Осетия
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