10.07.2020 (08:40)

В армейском корпусе Черноморского флота завершился лагерный сбор подразделений разведки

На полигонах Крымского полуострова завершился лагерный сбор разведчиков подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В течение месяца с военнослужащими были проведены практические занятия по огневой, тактической, специальной, воздушно-десантной подготовке с использованием новых образцов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Войсковые разведчики изучили и отработали ряд специфических задач, в частности различные методы организации разведдозора, засады, разведки боем и других способов ведения разведки.

В ходе сбора участники получали неожиданные вводные, что способствовало развитию навыков принятия нестандартных решений.

Во время выполнения учебных задач на незнакомой местности командиры подразделений активно применяли комплекс связи, разведки и управления «Стрелец», который отображает текущую информацию о своих силах и условном противнике и помогает оперативно принимать решение в динамично меняющейся обстановке.

Основные целью сбора было совершенствование полевой выучки личного состава, обучение военнослужащих ведению разведки в сложных погодных условиях на незнакомой местности в различное время суток, способам выживания и маскировки в условиях горной местности.

На мероприятие было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.

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