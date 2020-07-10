10.07.2020 (08:25)

Подразделения МТО Новороссийского гвардейского соединения ВДВ отработали практическую погрузку техники в БДК

В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении завершилось тактико-специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО), которое проводилось под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина.

В ходе завершающего этапа учения, подразделения МТО соединения, совершив марш на штатной технике из района ожидания в геопорт

г. Новороссийска приступил к погрузке техники с запасами боеприпасов и материальных средств на большой десантный корабль (БДК) «Азов», с развертыванием пункта погрузки. После погрузки техники в БДК, личный состав подразделений, совершив переход морем, отработал выгрузку техники из БДК для дальнейшего выдвижения и обеспечения боевых действий основных частей и подразделений соединения.

Подводя итоги учения, его руководитель, заместитель командующего ВДВ по МТО гвенерал-майор Нариман Тимергазин отметил высокую организацию и слаженность действий личного состава соединения, точность проведенных расчетов штаба на перевозку морским транспортом.

По завершении учения, руководителем был проведен разбор, подведены итоги и поставлены задачи по совершенствованию новых методов применения подразделений МТО.

Справочно:

В тактико-специальном учении с подразделениями материально-технического обеспечения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения проходило в период с 8 по 10 июля с.г. на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае под руководством заместителя командующего ВДВ по МТО генерал-майора Наримана Тимергазина.

В ходе первого этапа учения подразделения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись на штатной технике в район сосредоточения с запасами боеприпасов, материальных средств и горючего для обеспечения действий основных частей и подразделений соединения.

В ходе второго этапа, командиры провели слаживание подразделений, приняли и утвердили у старшего начальника решение на действия батальона и совершили марш в район ожидания перед погрузкой на большие десантные корабли (БДК).

На третьем этапе проведена погрузка на БДК и осуществлена перевозка морским транспортом подразделений материально-технического обеспечения в указанный район, где организована работа по всестороннему обеспечению боевых действий.

Всего в учении приняло участие более 500 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники.

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