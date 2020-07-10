10.07.2020 (08:15)

В ходе тактического учения на полигоне Поливно, ульяновские десантники отработали вопросы миротворческой тематики

Накануне на полигоне «Поливно» Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения завершилось тактическое учение с боевой стрельбой подразделений десантно-штурмового батальона соединения.

В ходе учения десантники отработали вопросы миротворческой тематики, включающих в себя решение вопросов мирного урегулирования конфликта в зоне ответственности в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований (НВФ), отражение нападения НВФ на наблюдательные посты (НП), сопровождение гуманитарного груза, блокирование и уничтожение обходящего отряда НВФ и проведение гуманитарной акции в лагере беженцев.

«Основными целями учения являлись совершенствование навыков военнослужащих в подготовке вооружения, военной и специальной техники и материальных средств к выполнению поставленных задач в короткие сроки, отработка личным составом практических навыков активных и решительных действий при выполнении миротворческих задач, а также повышение уровня подготовки командиров подразделений в организации и ведений тактических действий при выполнении миротворческих задач» - отметил руководитель учения, командир Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Виктор Гуназа.

В рамках практического этапа учения, подразделения соединения на современной штатной технике БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» выполнили учебно-боевую задачу по ведению десантно-штурмовых и рейдовых действий в условиях активного противодействия условных незаконных вооруженных формирований.

По завершении учения были подведены итоги, обслужена техника и вооружение.

Всего в учении задействовано более 200 военнослужащих и 25 единиц боевой и специальной техники.

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