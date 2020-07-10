10.07.2020 (08:05)

В ходе конкурса «Полярная звезда» спецназ ВДВ уничтожил лагерь условных боевиков

Военнослужащие подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнили учебно-боевые задачи 5-го и 6-го этапов Всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда», проходящий в эти дни на полигоне «Раевский» под Новороссийском.

В ходе 5-го этапа конкурса военнослужащие спецназа ВДВ осуществили налет на лагерь незаконного вооруженного формирования (НВФ) и захватили автомобильную технику противника.

С начала отсчета времени группы СпН скрытно подошли к лагерю противника и огнем из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7Д и снайперских винтовок СВДС поразили около 60 целей на дальности от 100 до 550 м.

На 6-м этапе конкурса военнослужащие отработали отход после выполнения задачи на захваченном автомобиле и эвакуацию с назначенного места вертолетами Ми-8АМТШ.

По условию упражнения группа СпН при движении на автомобиле КамАЗ условно подрывается на фугасе противника и вступает во внезапный бой с боевиками. После уничтожения неприятеля, военнослужащие осуществили отрыв к месту эвакуации, совершив марш-бросок на 5 км в полной экипировке.

За 200 м до финиша марш-броска разведчикам было необходимо преодолеть полосу препятствий, состоящую из динамической стены, наклонной лестницы, завала, стены с проломом, забора и рва.

В следующем завершающем этапе Всеармейского конкурса среди военнослужащих будут проведены поединки по правилам Армейского рукопашного боя. В схватках из 6-ти команд-участниц примут участие по два военнослужащих в весовых категориях до 75 кг и свыше 75 кг.

Всеармейский конкурс по полевой выучке «Полярная звезда» проводится среди 100 наиболее подготовленных разведчиков подразделений специального назначения ВДВ, в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

Награждение победителей и церемония закрытия конкурса состоится 11 июля на территории воинской части под Новороссийском.

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