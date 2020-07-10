10.07.2020 (08:00)

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ходовые испытания модернизированного фрегата «Маршал Шапошников» в Японское море

Сегодня модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые вышел в Японское море для проведения этапа заводских ходовых испытаний.

На базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке на корабле проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля. Частично заменены магистральные кабельные трассы. Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское вооружение.

После проверки в море работы главной энергетической установки, для завершения комплекса пуско-наладочных работ, корабль встанет к причалу «Дальзавода».

Планируется что до конца текущего года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота.

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