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10.07.2020 (07:55)

Подразделения ПВО Амурского объединения ВВО отразили условный авианалет «противника» в ходе учения в Приамурье

С подразделениями противовоздушной обороны зенитно-ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, проведено учение по отражению авиационного удара условного противника.

Зенитчики были подняты по учебной тревоге и переместились на один из полигонов региона. По прибытии на позиции расчеты провели перегрузку ракет зенитных ракетных комплексов «Бук», а также  провели тренировки по разведке воздушной обстановки.

В ходе отработки практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт и пресекли воздушную разведку БПЛА, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков. Роль условного воздушного противника выполняли комплексы беспилотной авиации «Орлан-10».

В учении приняло участие более 400 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц боевой техники. Результаты тренировок были высоко оценены командованием Амурского общевойскового объединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ
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