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10.07.2020 (07:30)

В Приморье началось тактическое учение спецназа ВВО

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) начались тактические учения подразделений специального назначения.

В рамках учений военнослужащим предстоит  выдвинуться в район выполнения задач и передислоцироваться на общевойсковой полигон «Сергеевский» Приморского края. На марше отработать задачи по обеспечению защиты от огневого поражения и воздействия оружия массового поражения условного противника.

Для ведения разведки предполагаемого  района огневых засад будут применяться беспилотные летательные аппараты.

Кроме того в рамках учения военнослужащие  совершат 10 километровый марш по пересеченной местности и преодолеют водную преграду.

Десантирование обеспечат экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации объединения ВВС и ПВО.

Целью проведения учения является  выявление  замаскированных командных пунктов условного противника и передача данных об их расположении на пункт управления огнем артиллерии.

В учении принимают участие порядка 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники, поступившей на вооружении объединения в  конце прошлого года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Спецназ
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