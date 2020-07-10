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10.07.2020 (07:15)

На полигоне Цугол проводится лагерный сбор инженерных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа

На полигоне «Цугол» стартовал сбор со специалистами инженерных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае.

В ходе мероприятия с военными инженерами проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений с использованием быстроходных траншейных машин БТМ-3 и котлованных машин МДК.

 В общей сложности в  сборе принимают участие более 300 военнослужащих  и задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе машина разминирования УР-77, инженерная машина разграждения ИМР-2 и путепрокладчик БАТ-2.

Лагерный сбор проводится в рамках подготовки к двустороннему учению с боевой стрельбой, которое состоится в конце июля.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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