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10.07.2020 (06:45)

В гарнизонах Амурского объединения ВВО состоялись комплексные проверки подразделений антитеррора

В гарнизонах общевойскового объединения Восточного военного округа, на территории Амурской области,  Еврейской автономии и Хабаровского края, проведена комплексная проверка готовности и практических действий подразделений  противодействия терроризму.

В ходе тренировки на практике был проверен ряд вопросов по предупреждению проникновения незаконных вооруженных формирований на территорию режимных объектов, блокированию и нейтрализации условных террористов, а также боеготовности дежурных смен и подразделений антитеррора.

В комплексной проверке приняли участие  более 500 военнослужащих и около 80 единиц техники, среди которой бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», колесные разведывательные машины БРДМ. В ходе тренировок применено большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.

Все проверки показали высокую готовность воинских частей к противодействию террористической деятельности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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