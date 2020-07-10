10.07.2020 (06:45)
В гарнизонах Амурского объединения ВВО состоялись комплексные проверки подразделений антитеррора
В гарнизонах общевойскового объединения Восточного военного округа, на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, проведена комплексная проверка готовности и практических действий подразделений противодействия терроризму.
В ходе тренировки на практике был проверен ряд вопросов по предупреждению проникновения незаконных вооруженных формирований на территорию режимных объектов, блокированию и нейтрализации условных террористов, а также боеготовности дежурных смен и подразделений антитеррора.
В комплексной проверке приняли участие более 500 военнослужащих и около 80 единиц техники, среди которой бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», колесные разведывательные машины БРДМ. В ходе тренировок применено большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.
Все проверки показали высокую готовность воинских частей к противодействию террористической деятельности.