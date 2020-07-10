10.07.2020 (06:15)

Связисты ВВО в Бурятии совершенствуют навыки по развертыванию подвижных комплексов АСУ

Военнослужащие отдельного соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в рамках тактико-специального учения, совершили марш на специализированный полигон, где развернули подвижный пункт автоматизированной системы управления войсками, обеспечив устойчивую связь в звене войскового управления.

Учение проведено по модульному принципу, в ходе которого личный состав на практике отработал вопросы развертывания подвижных комплексов АСУ и периферийных телекоммуникационных систем связи с подчиненными и взаимодействующими узлами связи и пунктами управления.

Основная цель таких занятий – научить военных связистов уверенно действовать в сложных полевых условиях, скрытно развертывать мобильные пункты управления с ходу, обеспечивать связь на марше, действовать в сложной оперативно-тактической обстановке, независимо от времени суток.

Также, в рамках занятий, специалисты войск связи отработают нормативы по инженерной подготовке, защите от оружия массового поражения, выполнят упражнения по вождению автомобильной техники.

Всего в занятиях принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано около 40 единиц специальной техники связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице