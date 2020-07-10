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10.07.2020 (05:30)

Более 9000 граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ

Военными комиссариатами Восточного военного округа с начала весеннего 2020 года  призыва граждан на военную службу принято решения о призыве более 9000 граждан, более 90 процентов из них уже отправлены в войска.

Все граждане, прибывающие на сборные пункты Восточного военного округа, проходят обязательное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Оно организовано в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура занимает не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник  допускается на сборный пункт.

Всего на территории Восточного военного округа работают 11 сборных пунктов в 11 субъектах Российской Федерации.

На каждом пункте находятся подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Они периодически обрабатывают помещения, территорию сборных пунктов и транспортные средства на которых перевозятся призывники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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