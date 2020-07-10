10.07.2020 (04:00)

Инженерные подразделения Амурского объединения ВВО провели учение по развертыванию «плавающих» мостов

С военнослужащими противопаводковых групп общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, проведено учение с экипажами понтонно-мостовых подразделений по наведению наплавных мостов и паромных переправ. Оно проведено в связи с ухудшением паводковой обстановки.

На водоемах и вододромах инженерные подразделения провели тренировки по развертыванию понтонно-мостовых парков (ПМП), позволяющих наводить наплавные мосты длинной до 350 метров и грузоподъемностью до 60 тонн. В состав ПМП входят около 30 фрагментов моста, смонтированных на базе автомобиля повышенной проходимости КрАЗ-255В, береговое оборудование и буксирные катера БМК-150 для соединения секций моста на воде.

Также в тренировках принимали участие экипажи плавающих транспортеров (ПТС), эти машины позволяют оперативно осуществлять перевозку людей и грузов через водные преграды в случае повреждения мостов и размытия дорог.

Всего в учении было задействовано около 300 военнослужащих и 50 единиц специальной техники.

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