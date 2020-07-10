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10.07.2020 (02:30)

Сводное экологическое подразделение на Камчатке готовится к проведению работ по сбору мусора на острове Врангеля

На Камчатском полуострове завершается подготовка сводного экологического подразделения Войск и сил на Северо-востоке России для вывоза отслужившего свой срок имущества, оборудования и бытового мусора из Арктической зоны.

В частности, на острове Врангеля в границах государственного заповедника будет осуществляться очистка территории, вывоз мусора для последующей утилизации, а также рекультивация очищенных земель.

До окончания навигационного периода к экологическим мероприятиям будет привлечено около 50 военнослужащих и 10 единиц специальной техники, в том числе, бульдозер, современные краны, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

Также в ходе экологической экспедиции судном обеспечения будет доставлен груз для обеспечения жизнедеятельности подразделений Тихоокеанского флота, дислоцированных в отдаленных точках.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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