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10.07.2020 (07:00)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение первый робототехнический комплекс «УРАН-6»

Военные специалисты инженерных войск Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение первый робототехнический комплекс «Уран-6».

Модернизированный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» пройдет апробацию на базе инженерно-саперного полка в Воронежской области.

Робототехнический комплекс будут использовать в ходе мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения для проделывания проходов в учебных противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

Робот производится 766 «УПТК». Предприятие помимо него выпускает роботов-пожарных «Уран-14» и ударных роботов «Уран-9».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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