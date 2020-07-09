09.07.2020 (21:00)
В Подмосковье проведена проверка готовности учебно-материальной базы к началу конкурса «Специальный маршрут»
В Подмосковье проведена проверка готовности полигона учебного центра Можайск и объектов парка Патриот к проведению всеармейского конкурса профессионального мастерства на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут».
В соревнованиях примут участие команды 12 Главного управления Минобороны РФ, Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, Ракетных войск и артиллерии ВС РФ, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота.
В ходе конкурса военным специалистам предстоит решение задач по погрузке макетов боеприпасов в различные виды техники, совершение автомобильных маршей по пересеченной местности, выполнение учебных стрельб из штатного оружия, проведение мероприятий радиационной химической и биологической защиты, а также прохождение специальной полосы препятствий.
Торжественное открытие состоится 25 июля.
Команды, показавшие наилучшие результаты, пройдут в финал и 31 июля будут бороться за звание победителя. В 2018 и 2019 гг. лидирующее место завоевала команда 12 Главного управления Минобороны РФ.