09.07.2020 (20:45)

Более 100 лучших кинологов Вооруженных Сил РФ прибыли для участия во Всеармейском этапе международного конкурса «Верный друг-2020»

В 470 учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области прибыли лучшие команды кинологов Вооруженных Сил Российской Федерации для участия во Всеармейском этапе международного конкурса «Верный друг-2020».

В состав каждой команды входит 10 человек. Это старший представитель команды, тренер, пять участников, три человека группы обеспечения и пять служебных собак.

Военнослужащие размещены в современных казармах. Служебные собаки помещены в специальные выгулы.

В ходе проведения конкурса кинологи пройдут пять этапов, - это трасса «Дог биатлона» (индивидуальная гонка), преодолеют «300 метровую полосу препятствий», с выполнением стрельбы, продемонстрируют «Защитную службу» с задержанием нарушителей, покажут свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробегут «Дог биатлон-эстафету».

Торжественная церемония открытия Всеармейского конкурса «Верный друг-2020» состоится 11 июля.

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