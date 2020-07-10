10.07.2020 (06:00)

В Нижегородской области стартовало ротное тактическое учение с военнослужащими отдельной танковой бригады ЗВО

В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало ротное тактическое учение с военнослужащими отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В рамках учения военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Завершающим этапом учения станет отработка действий подразделений отдельной танковой бригады при штурме населенного пункта.

Военнослужащие осуществят блокирование населенного пункта, ведения боя в городе и штурм зданий. Мотострелковые подразделения будут действовать совместно со снайперскими парами.

Всего в ротном тактическом учении примет участие около 250 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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