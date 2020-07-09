09.07.2020 (20:00)

Пилотажная группа «Русские Витязи» завершила перевооружение на новые типы авиационной техники

Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35с поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Экипажи пилотажной группы завершили перебазирование с завода-изготовителя в г.Комсомольск-на-Амуре в пункт дислокации в подмосковной Кубинке, выполнив промежуточную посадку в Новосибирске.

Накануне специалисты Центра показа авиационной техники завершили комплексную проверку и прием самолетов на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, проверив качество сборки авиационной техники и работу всех систем, механизмов и агрегатов на земле. В завершении приемки летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники, проверив работу техники в воздухе.

Ранее экипажи авиагруппы «Русские Витязи» прошли переучивание на новый тип авиационной техники на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в г. Липецк.

В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники.

Впервые самолеты Су-35с вошли в состав АГВП «Русские Витязи» в ноябре 2019 г.

Помимо этого в 2016 году на вооружении авиагруппы поступили истребители Су-30см.

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» продолжат эксплуатировать новейшие типы авиационной техники, стоящие на вооружении авиагруппы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице