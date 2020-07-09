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09.07.2020 (19:40)

В Ленобласти разведчики ЗВО совершили многокилометровый марш-бросок с использованием передовой навигационной аппаратуры

Военнослужащие разведывательного батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках тактико-специальной подготовки совершили 10-ти километровый марш по пересеченной местности с использованием аппаратуры спутниковой навигации «Орион».  

Сформированный отряд осуществил перемещение в условиях непогоды и условного РХБ заражения, преодолев 10-ти километровый маршрут, проложенный с помощью системы  ГЛОНАСС.

Кроме того, военнослужащие выполнили ряд специальных задач по ведению наземной и воздушной разведки, нанесения обстановки на рабочую карту и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника.

В результате, за счет использования данной аппаратуры, группы сократили время перемещения более чем в 1,5 раза, что позволило более качественно подойти к выполнению поставленных задач.

Навигационная аппаратура «Орион» предназначена для автоматического определения координат места, времени, путевой скорости в любой точке земного шара и способна обеспечить стабильную работу на протяжении суток с точностью местоположения  объекта до 5 метров.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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