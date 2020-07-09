09.07.2020 (19:30)

В Военной академии РВСН обсудили вопросы организации профессионального отбора кандидатов на поступление в вузы МО РФ в 2020 году

9 июля в Военной академии прошло инструкторско-методическое занятие с выездными группами по набору курсантов в высшие военно-учебные заведения Минобороны России.

Мероприятие проводилось под руководством заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Сергея Сивера.

В ходе проведения были рассмотрены требования, определяющие порядок и условия приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской, основные особенности набора в 2020 году, порядок и сроки проведения профессионального отбора.

Во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Ростовской областей и Пермского края в период с 15 июля по 5 августа группы проведут проверку профессиональной психологической пригодности и уровня физической подготовленности в интересах всех вузов Минобороны России.

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