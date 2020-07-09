09.07.2020 (18:30)

С командирами кораблей и катеров, прибывших в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, проведена тактическая летучка

В соответствии с планом, утвержденным Главнокомандующим ВМФ России Адмиралом Николаем Евменовым, с командирами боевых кораблей, катеров и судов флотов ВМФ, участвующими в прохождении по Неве на Главном военно-морском параде проведена тактическая летучка по знанию навигационных особенностей плавания в районах Финского залива, в акватории реки Нева, а также по вопросам использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения Главного Военно-Морского Парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

Тактическая летучка была проведена под руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родинова. В мероприятии приняли участие командиры свыше 15 кораблей, катеров и судов-участников Главного военно-морского парада.

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