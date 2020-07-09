Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.07.2020 (18:30)

С командирами кораблей и катеров, прибывших в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, проведена тактическая летучка

В соответствии с планом, утвержденным Главнокомандующим ВМФ России Адмиралом Николаем Евменовым, с командирами боевых кораблей, катеров и судов флотов ВМФ, участвующими в прохождении по Неве на Главном военно-морском параде  проведена тактическая летучка по знанию навигационных особенностей плавания в районах Финского залива, в акватории реки Нева, а также по вопросам  использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения Главного Военно-Морского Парада, который состоится  в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

Тактическая летучка была проведена под руководством  командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родинова.    В мероприятии приняли участие командиры свыше 15 кораблей, катеров и судов-участников Главного военно-морского парада.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На Балтийском флоте стартовали сборы с командирами батальонов и их заместителями
Военные инженеры Балтийского флота обезвредили боеприпасы военной поры в Калининграде
Гидрографы ЗВО обновили лоции Финского залива для безопасности проведения Главного военно-морского парада
Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море для участия в сбор-походе

Метки:
Военные парады , Главный военно-морской парад , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false