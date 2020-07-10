Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.07.2020 (05:00)

В Главном военно-морском параде примут участие корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире

В Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте примут участие корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов», не имеющие аналогов в мире. Главная их конструктивная особенность – самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

При строительстве этих кораблей на Средне-невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность.

Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. 

Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

«Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач», - отметил Главком ВМФ России Адмирал николай Евменов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
С командирами кораблей и катеров, прибывших в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, проведена тактическая летучка
На Балтийском флоте стартовали сборы с командирами батальонов и их заместителями
Военные инженеры Балтийского флота обезвредили боеприпасы военной поры в Калининграде
Гидрографы ЗВО обновили лоции Финского залива для безопасности проведения Главного военно-морского парада

Метки:
Военные парады , Главный военно-морской парад , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false