09.07.2020 (17:54)

Военнослужащие ЗВО обнаружили останки 27 красноармейцев в Псковской области, имя одного установлено

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино» обнаружили останки 27 красноармейцев.

Благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 г.р. В настоящее время осуществляются поиски его родственников. Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды.

Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание.

В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

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