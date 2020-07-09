09.07.2020 (17:23)
Таманская дивизия ЗВО отметила 80-ю годовщину со дня формирования крупным учением
В Московской области на полигоне Алабино военнослужащие гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции Краснознамённой ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина ЗВО принимали участие в масштабном учении, приуроченном 80-й годовщине со дня основания соединения.
В ходе учения экипажи танков Т-72Б3 провели боевые стрельбы из 125-мм орудий по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, на расстоянии от 1000 до 2000 метров.
Действия танкистов прикрывали мотострелковые подразделения. Экипажи боевых машин пехоты (БМП) огнем из 30-мм автоматических пушек БМП-2 уничтожили живую силу условного противника и нанесли удар по флангу его основных сил, преодолев водную преграду.
Военнослужащие разведывательных подразделений преодолели комплекс препятствий – «Тропа разведчика» в составе групп по 10 человек и в индивидуальном порядке. «Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки и многие другие.
Всего в учении в ознаменование 80-ой годовщины формирования Таманской дивизии было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.