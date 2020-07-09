09.07.2020 (16:58)

Корабли Северного флота при поддержке ракетоносцев ВКС России нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море

Сегодня группировка разнородных ударных сил Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» при поддержке самолётов Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России нанесла ракетный удар по группировке условного противника в Баренцевом море.

Практические пуски противокорабельными ракетами выполнила корабельная ударная группа в составе ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов». Стрельба выполнялась крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан» по сложной мишенной позиции, имитирующей корабельную группировку условного противника, и расположенной на максимальной дальности стрельбы.

Ракетный удар крылатыми ракетами класса «воздух-поверхность» по этой же группе целей, находящейся на удалении более 400 километров, также выполнили дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России из назначенного района над акваторией Баренцева моря.

Ракетные стрельбы были выполнены в рамках этапа практических действий сбор-похода Северного флота, который проходит в Баренцевом море под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Накануне, 8 июля, участники сбор-похода Северного флота полностью отработали этап тактических учений, в ходе которых завершили подготовку корабельных группировок и сил флота к действиям по предназначению.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подводя предварительные итоги этапа тактических действий сбор-похода, «группировки разнородных сил отработали комплекс учений по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, тактическим приемам и способам нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности».

В ходе сбор-похода силы Северного флота решают задачи в акватории Баренцева моря, где они рассредоточены на площади более 250 тысяч квадратных километров. На различных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

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