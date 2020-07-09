09.07.2020 (16:22)

В Военно-медицинском музее Минобороны РФ откроется экспозиция, посвящённая борьбе с коронавирусной инфекцией

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ будет создана экспозиция, посвящённая борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время сотрудники музея приступили к сбору артефактов пандемии. Экспонаты в музей уже готовы направить более 10 городов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Владимир и т.д. Среди планируемых к поиску и экспонированию предметов документы, фотографии, видеоролики, медицинская аппаратура и принадлежности, а также произведения искусства, отражающие работу врачей. Первыми экспонатами стали медицинские маски, перчатки, пропуска, тесты на наличие инфекции, фотографии опустевшего метро, санкт-петербургских улиц и процесса лечения, снятые пациентом.

Экспозиция откроется после отбора, формирования, научного осмысления и обобщения собранных материалов.

В Военно-медицинском музее Минобороны РФ находятся экспонаты, посвящённые борьбе с различными эпидемиями, бушевавшими в России. Кроме того, музей хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

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