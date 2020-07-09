09.07.2020 (15:14)

Юнармейцы Пермского края внесли более 1 тыс. памятников и мемориалов в единый реестр в рамках проекта «Патруль памяти»

Юнармейцы Пермского края внесли более 1 тыс. памятников, монументов и захоронений в единый реестр, созданный в рамках проекта «Патруль памяти».

Единый реестр, представляющий из себя карту с местоположением каждого объекта, его фотографиями, историей и состоянием, создавался при взаимодействии с краевым военкоматом, администрацией и Пермским государственным архивом социально-политической истории.

Проект «Патруль памяти» направлен на создание и актуализацию единого реестра мемориалов и памятников Великой Отечественной Войны, находящихся в Пермском крае. Проект приурочен к 75-летию Великой отечественной войны и призван сохранить историческую память, стимулировать чувства сопричастности к увековечиванию памяти о событиях, героях и участниках войны.

Кроме работы с уже созданными списками, ведется поиск неучтенных захоронений и мемориалов, а также мониторинг фактического состояния объектов. Работу над проектом планируется завершить к концу 2020 года.

«Юнармия» – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное, развитие молодежи.

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