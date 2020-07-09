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09.07.2020 (15:10)

Новым методикам ведения боя обучат командиров батальонов и дивизионов гвардейской танковой армии ЗВО

В Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях стартовали сборы с командирами батальонов и дивизионов гвардейской танковой армии Западного военного округа, в рамках которых офицеров обучат новейшим методикам ведения боя.

В рамках сборов с офицерами пройдут занятия по тактической, военно-политической, методической и специальной подготовке в формате лекционных занятий. Также на полигонах с командирами батальонов и дивизионов проведут практические занятия по боевой стрельбе и управлению огнем танковых, мотострелковых, артиллерийских, инженерных, разведывательных подразделений с применением танков Т-80, Т-72Б3, БМП-2, БМП-3, САУ «МСТА-С», ИМР-3, РСЗО «Град».

Всего в сборе принимает участие более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории 5 регионов России под общим руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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