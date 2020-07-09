Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.07.2020 (14:53)

В соединениях ЦВО прошел Единый день артиллерийского огня

В артиллерийских подразделениях и соединениях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Поволжье, прошел Единый день артиллерийского огня.

Военнослужащие отработали подготовку военной техники к бою, занятие выгодных позиций. От артиллерийских командиров требовалось произвести разведку целей, определить координаты, произвести расчеты и передать данный на позиции артиллерийских орудий. Особое внимание уделялось на определение наиболее опасных целей, сплоченности расчетов артиллерийских систем, а также правильности действий при отработке различных вводных.

В практических действиях в общей сложности принимали участие более 1,2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Под Оренбургом танкисты ЦВО учились отражать ночные атаки
Десять призывников из Татарстана убыли служить в научные роты Минобороны России
Завершился Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки»
На российской военной базе в Таджикистане завершились сборы с командирами батальонов

Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false