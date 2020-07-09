09.07.2020 (14:53)

В соединениях ЦВО прошел Единый день артиллерийского огня

В артиллерийских подразделениях и соединениях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Поволжье, прошел Единый день артиллерийского огня.

Военнослужащие отработали подготовку военной техники к бою, занятие выгодных позиций. От артиллерийских командиров требовалось произвести разведку целей, определить координаты, произвести расчеты и передать данный на позиции артиллерийских орудий. Особое внимание уделялось на определение наиболее опасных целей, сплоченности расчетов артиллерийских систем, а также правильности действий при отработке различных вводных.

В практических действиях в общей сложности принимали участие более 1,2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице