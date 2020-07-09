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09.07.2020 (13:07)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели «снайперскую» стрельбу в Воронежской области

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа провели стрельбы из 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» в Воронежской области.

В ходе тактического учения военнослужащие поразили цели, имитирующие укрепленные пулеметные доты противника. Для этого артиллеристы отрабатывали стрельбы прямой наводкой по мишеням размером 1.5 кв. м., расположенные на расстоянии до 1200 м.

Отработка «снайперской» стрельбы из 152-мм орудий позволяет выработать навыки поражения целей в зоне прямой видимости с упреждающим ударом по противнику.

Всего в тактическом учении артиллеристов общевойсковой армии ЗВО было задействовано свыше 50 ед. вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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