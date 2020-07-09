09.07.2020 (14:07)

На Балтийском флоте состоялась первая общая репетиция Дня ВМФ

Сегодня в акватории Калининградского морского канала в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы Балтийского флота контр-адмирала Александра Пешкова прошла первая общая репетиция военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ.

В мероприятии приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, а также более 1000 военнослужащих. В ходе репетиции было отработано соблюдение дистанции между кораблями, согласовано время на выполнение каждого упражнения, внесены различные коррективы в план проведения праздника.

В течение июля пройдут еще пять общих тренировок военно-морского парада и водноспортивного праздника. Генеральная репетиция торжественного мероприятия будет проведена 23 июля.

В общей сложности, в праздновании Дня ВМФ в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты Балтийского флота, а также два вертолета КА-27 морской авиации флота.



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