09.07.2020 (14:02)

Военнослужащие полевого госпиталя ЗВО приступили к совершению марша из поселка Ботлих в Московскую область



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Совершение марша из поселка Ботлих в Московскую область

Военнослужащие полевого госпиталя Западного военного округа приступили к совершению марша протяженностью в 1800 километров из поселка Ботлих Республики Дагестан в пункт постоянной дислокации в подмосковное Алабино.

В составе колонны свыше 130 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста, и 38 единиц специальной военной техники.

Более месяца военные медики ЮВО и ЗВО оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.

Всего через стационар госпиталей прошло более двухсот местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.

Также около 1,5 тыс. граждан получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады Минобороны России в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах труднодоступных горных районов, проведено 1,5 тыс. ПЦР-исследований с использованием новейших мобильных лабораторий.

Помощь населению республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для чего в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 мест.

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