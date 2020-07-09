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09.07.2020 (13:50)

В армейском корпусе Балтийского флота начался полевой выход инженерных подразделений

В Калининградской области начался плановый полевой выход инженерных подразделений армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе проведения полевых занятий инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделений, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке, а также по инженерной разведке, обеспечению войск водой и электроэнергией.

Кроме того, водолазы инженерных подразделений армейского корпуса выполнят обследование речного дна в местах прохода техники. А специалисты понтонно-мостовых подразделений будут наводить переправы с использованием понтонно-мостового парка.

В общей сложности в лагерном сборе принимают участие около 300 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники. Лагерный сбор инженеров объединения продлится до начала августа.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Военные сборы , Инженерные войска
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