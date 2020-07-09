09.07.2020 (13:42)

Под Оренбургом танкисты ЦВО учились отражать ночные атаки

В Оренбургской области военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа отразили ночную атаку условного противника.

По замыслу практических действий, подразделения условных боевиков под покровом ночи прорвали оборону с задачей захватить важные объекты в тылу мотострелкового подразделения. Перед танковыми экипажами стояла задача контратаковать «противника», разгромить его передовые отряды и восстановить оборону по переднему краю. Танкисты совершили 30-километровый марш в условиях темного времени суток, с ходу развернулись в боевой порядок и нанесли условному противнику огневое поражение из вооружения танков Т-72Б3. При этом тяжелая бронетехника и крупные скопления живой силы уничтожались 125-миллиметровой пушкой, а разрозненные группы и небронированные автомобили из зенитного пулемета НСВТ и 7,62-миллиметрового пулемета ПКТ.

В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано свыше 40 единиц боевой и специальной техники.

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