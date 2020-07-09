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09.07.2020 (13:38)

Десять призывников из Татарстана убыли служить в научные роты Минобороны России

В Татарстане на республиканском сборном пункте состоялась отправка 10 призывников в научные роты Министерства обороны Российской Федерации для дальнейшей военной службы по призыву.

Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Ленинградскую и Тамбовскую области, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

Кандидаты в научные роты дополнительно к общим требованиям, предъявляемым военнослужащим по призыву, должны иметь высшее образование или обучаться в гражданском вузе в качестве студента или аспиранта по соответствующей специальности. По окончании военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.

Всего из Республики Татарстан в войска уже убыли более 2,6 тыс. призывников, которые пополнили ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых ведомств.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Научные роты , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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