09.07.2020 (13:26)

Завершился Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

С 28 июня по 8 июля сильнейшие разведчики из Центрального, Восточного, Западного, Южного округов, Северного и Черноморского флотов, Воздушно-десантных войск, Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также Росгвардии принимали участие во Всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки», который прошел на полигоне Кольцово под Новосибирском.

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» состоял из пяти этапов – «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

Впервые в ходе заключительного этапа Всеармейских соревнований разведчики выполнили упражнения «Преодоление дистанции бега в ограниченное время с последующим участием в поединке по условиям армейского рукопашного боя».

Одним из самых сложных этапов для военнослужащих стал комплекс препятствий «Тропы разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолели 22 препятствия на специализированной полосе длиной более 800 метров.

В состав каждой разведывательной группы команды входило 12 человек – командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик.

В общем зачете первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором месте – команда Южного военного округа, на третьем – команда Центрального военного округа.

Команда НВВКУ будет представлять Российскую Федерацию на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который пройдет в августе.

Целью проведения конкурса являлось повышение престижа военной службы и повышение уровня полевой выучки военнослужащих-разведчиков.

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