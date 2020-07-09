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09.07.2020 (13:16)

На российской военной базе в Таджикистане завершились сборы с командирами батальонов

На российской военной базе в Таджикистане завершились полевые сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями под общим руководством командира соединения.

В ходе практических занятий офицеры отработали способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) кустарного производства, бандформированиями и джихад-мобилями, совершенствовали навыки в инженерном оборудовании позиций, районов горной местности в условиях применения ударных БпЛА противником. Командиры мотострелковых батальонов выполнили задачи по организации связи в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления, а приданными артиллерийскими подразделениями отработали огневое поражения целей в горной местности. Также в ходе сборов до офицеров были доведены передовые методики и требования по организации боевой учебы с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные сборы , Военная база , Таджикистан
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