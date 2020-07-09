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09.07.2020 (13:11)

Более 460 военнослужащих Новосибирской области включены в реестр участников НИС в 2020 году

Более 460 военнослужащих Новосибирской области включены в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) в 2020 году.

Сотрудники 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Минобороны России продолжают осуществлять прием граждан и военнослужащих в условиях ограничительных мер, действующий на территории региона, соблюдая при этом все установленные санитарные и противоэпидемиологические требования.

С начала 2020 года специалистами 2-го отдела были направлены в Департамент жилищного обеспечения Минобороны России для включения в реестр участников НИС документы на 358 военнослужащих, были включены в этом году – 466 военнослужащих (с учетом направленных документов в 2019 г). Изъявили получить целевой жилищный заем (ЦЖЗ) в 2020 году 167 военнослужащих, 166 уже получили свидетельства на ЦЖЗ.

Как отметила начальник 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Зинаида Черных: «Мы продолжаем свою работу по обеспечению военнослужащих постоянным жильем и специализированными жилыми помещениями. Даже в условиях режима самоизоляции наши специалисты не прекращали свою деятельность, стараясь чтобы граждане и военнослужащие быстрее смогли реализовать свои жилищные вопросы, а в том числе стать участниками НИС. Но при этом мы не забываем о мерах безопасности и строго соблюдаем установленные санитарные требования».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Жилье
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