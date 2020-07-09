09.07.2020 (13:06)

Российские военнослужащие в Таджикистане учились защищать военные объекты от нападения НВФ

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане отработали тактику действий по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты военной инфраструктуры.

По замыслу учения, противник предпринял попытку проникнуть на военные объекты с целью их захвата для пополнения запасов продовольствия и материальных средств.

С получением сигнала тревоги военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условные районы, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также проведению операции по блокированию и ликвидации бандформирований. Особое внимание командиры подразделений уделили вопросам организации управления с помощью многофункциональных радиостанций комплекса «Азарт», когда в ходе учебного боя корректировали тактику действий и выполнение огневых задач подчиненным личным составом. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации.

Пятидневное учение состоялось на горном полигоне Ляур, в нем приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано 50 единиц автомобильной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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