09.07.2020 (13:01)
Военнослужащие ЦВО в Иркутской области получат на вооружение системы С-300ПМ-2 «Фаворит»
Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца 2020 года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщил начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковника Геннадий Шлаг.
«До конца года Ангарский зенитный ракетный полк должен завершить этап принятия на вооружение модернизированного образца системы С-300ПМ-2 «Фаворит», – сказал Геннадий Шлаг.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Центральный военный округ поступят на вооружение системы С-400 «Триумф», которые будут направлены в Свердловскую и Самарскую области.
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