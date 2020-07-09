09.07.2020 (13:01)

Военнослужащие ЦВО в Иркутской области получат на вооружение системы С-300ПМ-2 «Фаворит»

Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца 2020 года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщил начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковника Геннадий Шлаг.

«До конца года Ангарский зенитный ракетный полк должен завершить этап принятия на вооружение модернизированного образца системы С-300ПМ-2 «Фаворит», – сказал Геннадий Шлаг.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Центральный военный округ поступят на вооружение системы С-400 «Триумф», которые будут направлены в Свердловскую и Самарскую области.

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