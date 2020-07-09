09.07.2020 (12:51)

Артиллеристы ЦВО в Кузбассе уничтожили укрытия и бронетехнику условного противника

Артиллеристы 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне Юргинский в Кемеровской области в рамках тактико-специальных учений уничтожили фортификационные сооружения, командный пункт и бронетехнику условного противника из 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С».

В ходе учения расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» обнаружили командный пункт, бронетехнику и оборонительные сооружения условного противника в труднодоступной местности. Полученные разведданные с точными координатами местонахождения неприятеля были переданы на командный пункт. Для уничтожения противника в назначенный район выдвинулись артиллерийские расчеты САУ 2С19 «Мста-С». Используя различные типы боеприпасов, артиллеристы уничтожили обнаруженные цели. В ходе учебного боя отрабатывались маневры с быстрой сменой огневых позиций.

В учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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