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09.07.2020 (12:39)

Специалисты РХБ защиты ЗВО приняли участие в учении по ликвидации последствий применения оружия массового поражения

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в учении по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.

По замыслу учения, условный противник применил оружие массового поражения на территории Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской областей. Военнослужащие после получения сигнала химической тревоги успешно выполнили нормативы на время по надеванию противогазов и общевойсковых защитных костюмов, а затем приступили к специальной обработке бронетехники, дорог и назначенных объектов. При этом были проверены их навыки работы с приборами РХБ разведки ВПХР и ДП-5В.

Всего к мероприятиям Единого дня РХБ защиты было привлечено свыше 3 тыс. военнослужащих воинских частей и соединений общевойсковой армии ЗВО на базе воинских частей на территории Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской областей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Учения
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