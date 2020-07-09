09.07.2020 (12:25)
В ЮВО завершен всеармейский этап конкурса «Инженерная формула»
На объектах межрегионального учебного центра подготовки младших специалистов в Волгоградской области проведен Всеармейский этап конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2020.
В состязании приняли участие 10 команд от соединений и объединений инженерных войск центрального, окружного и армейского подчинения военных округов и Северного флота. В связи с эпидемиологической обстановкой, все этапы соревнования проведены в пунктах постоянной дислокации. Всего было задействовано более 300 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.
Команды соревновались с использованием машины для отрывки котлована МДК-3, путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3М, плавающего транспортера ПТС-2, установки разминирования УР-77, гусеничного минного заградителя ГМЗ-2, состоящих на вооружении и выпущенных серийно.
Расчеты МДК-3 соревновались в скорости отрывки и оборудования котлована размерами 4 метра в длину и глубиной 0,8 метра. Путепрокладчики БАТ-2 восстанавливали дорогу для прохождения колонны техники, расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 состязались в прокладке дорог по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а экипажи плавающих транспортеров ПТС-2 осуществляли перевозку техники через водную преграду.
По итогам состязания победила команда межрегионального учебного центра (г. Волжский). С 20 июля команда приступит к комплексным тренировкам на подготовленной трассе к международному финалу конкурса, который начнется 28 августа. Помимо российской команды за выход в финал будут бороться команды от Республики Беларусь и Монголии.