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09.07.2020 (12:15)

Два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение Ленинградской армии ЗВО в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась церемония передачи двух учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ на вооружение вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Новейшие боевые машины поступили в рамках Государственного оборонного заказа.

«Хочу отметить высокие маневренные качества и боевые возможности этих боевых машин, эргономичность кабины и очень удобное расположение органов управления системами вертолета, а также эффективность оптических систем, которые помогают с высокой точностью найти и распознать цели», - отметил командир экипажа старший лейтенант Иван Зуев.

Главным отличием учебно-боевого варианта вертолета от исходного ударного является наличие двойного комплекта управления на основе гидромеханических систем. Таким образом, вертолетом можно полноценно управлять из любой кабины. Ми-28Н не имел такой системы управления, из-за чего оператор в передней кабине был ограничен в возможностях пилотирования. В учебно-боевой машине вместо оператора систем в передней кабине располагается инструктор, а в задней - обучаемый летчик. Еще одна новинка –энергопоглощающие кресла, предохраняющие летчиков от травм при жесткой посадке.

Первая партия учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ поступила на вооружение отдельного вертолетного полка в начале года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Западный военный округ
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