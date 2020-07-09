09.07.2020 (11:54)

Команда соединения спецназа ВДВ из подмосковной Кубинки одержала победу во втором этапе Всеармейского конкурса «Полярная звезда»

Команда соединения специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) из подмосковной Кубинки одержала победу в завершенном втором этапе Всеармейского конкурса «Полярная звезда» под Новороссийском.

В ходе второго этапа конкурса шесть групп СпН отрабатывали задачи в тылу противника. Военнослужащие в составе групп выполнили десантирование парашютным способом с вертолетов Ми-8АМТШ вслед за грузом общей массой свыше 60 кг, провели сеансы связи с передачей боевых сигналов. Они скрытно прошли более 30 км в тылу противника, преодолев зараженный участок местности и водную преграду, оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.

В ходе преодоления водной преграды военнослужащим в полном снаряжении было необходимо незаметно подойти к реке шириной до 50 м и проплыть до противоположного берега без нарушений скрытности действий с подручной маскировкой.

По итогам двух этапов конкурса лидируют команды соединения специального назначения из Кубинки и Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В ходе следующих этапов конкурса участники отработают упражнения «Движение по азимуту. Преодоление заминированного участка местности» и «Стрельба в составе группы СпН ночью, упражнение «Объект».

Всеармейский этап конкурса по полевой выучке «Полярная звезда» проводится среди наиболее подготовленного личного состава подразделений специального назначения ВДВ в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020). Состязания продлятся до 11 июля.

Всего в конкурсе принимает участие около 100 лучших военнослужащих подразделений специального назначения соединений Воздушно-десантных войск.

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