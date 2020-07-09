09.07.2020 (11:32)

Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проходит черноморские проливы

Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт базирования Севастополь.

В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

Корабль выполнял задачи в составе сил постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море больше 5 месяцев.

Для экипажа корабля это был первый поход в дальнюю морскую зону после приёма в корабельный состав Черноморского флота.

Справочно:

Базовый тральщик «Иван Антонов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны. Корабль имеет на вооружении современные комплексы поиска и обнаружения мин и предназначен для противоминной зашиты баз, прибрежных морских территорий, кораблей флота на переходе морем.



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