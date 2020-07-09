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09.07.2020 (11:28)

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота выполнил глубоководное погружение с покладкой на грунт

Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) выполнил глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки – «покладка на грунт».

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.

Экипаж ПЛ провёл тренировки в рамках поставленных задач, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной погружения более 200 метров.

В ходе выполнения элемента «покладка на грунт» подводники отработали алгоритм действий по управлению подводным кораблём, а также проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки в подводном положении при выполнении данного манёвра.

После завершения подводной части учения экипаж ПЛ «Колпино» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки.

Погружение подводной лодки с покладкой на грунт обеспечивал экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ
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