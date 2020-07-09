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09.07.2020 (11:21)

Инспекторы 100-й ВАИ провели на территории Московского гарнизона акцию «Ремень безопасности»

В целях повышения эффективности профилактических мер по снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, повышения дорожно-транспортной дисциплины у водителей транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, инспекторы 100-й ВАИ (территориальной, г. Москва) провели в Московском территориальном гарнизоне акцию «Ремень безопасности».

Инспекторы в рамках акции осуществляли на мобильных постах контроль за использованием ремней безопасности военными водителями и пассажирами во время движения на автомобильном транспорте.

Акция направлена на формирование у участников дорожного движения понимаяния необходимости использовать ремни безопасности.

Использование ремней безопасности является одним из наиболее важных условий дорожной безопасности, пренебрежение которым может привести к тяжёлым травмам и трагическим последствиям в случае автомобильной аварии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВАИ
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