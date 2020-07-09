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09.07.2020 (10:30)

Артиллеристы-десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ отработали приёмы и способы огневой поддержки передовых подразделений

На полигоне Сосновый бор под г. Улан-Удэ прошли занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Бурятии.

К мероприятиям боевой подготовки привлечены около 300 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

По прибытии на полигон артиллеристы-десантники развернули палаточный лагерь, организовали охранение и маскировку. Основными целями занятий стали совершенствование полевой выучки и готовности артиллерийских подразделений к выполнению задач по предназначению.

Гвардейцы совершенствовали приёмы и способы эффективной огневой поддержки передовых подразделений, с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона».

Стрельбы проходят в дневное и в ночное время. Особое внимание артиллерийских расчетов уделяется работе на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, средствах связи и корректировке огня артиллерии.

В ходе занятия артиллеристы выполнили учебно-боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Артиллерия , Полигон
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